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سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
سفن تحمل الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود قرب اسطنبول - رويترز
روسيا و أوكرانيا

الخارجية الروسية: لم نشارك في محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب حتى الآن

ينتهي أجل العمل بمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب في 18 مارس الجاري

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها لم تشارك حتى الآن في محادثات لتمديد اتفاق تصدير الحبوب.

وأضافت أنها سترفض تمديد اتفاق الحبوب إذا لم تتم مراعاة حصتنا في التصدير.

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إنه يجب رفع كل العراقيل لتصدير الأسمدة والحبوب الروسية لتمديد اتفاقية البحر الأسود.

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وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تعمل جاهدة لتمديد مبادرة تدعمها الأمم المتحدة وتتيح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موانئ على البحر الأسود حاصرتها روسيا بعد الغزو.

وسمحت مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي بتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية. وتم تمديد الاتفاق في نوفمبر/تشرين الثاني، وسينتهي أجل العمل به في 18 مارس/آذار إذا لم يتم التوافق على تمديده.

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