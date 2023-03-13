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بنك سيليكون فالي (رويترز) مناسبة
بنك سيليكون فالي (رويترز)
اقتصاد أميركا

بعد "سيليكون فالي".. إغلاق بنك آخر في نيويورك وخطة لتعويض المودعين

الولايات المتحدة تعلن ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام

دبي - العربية.نت
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قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك، يوم الأحد، إنها استحوذت على بنك سيغنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وذكرت الإدارة في بيان أن الودائع لدى بنك سيغنتشر بلغت نحو 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر/كانون الأول.

ولم يرد بنك سيغنتشر على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك يوم الأحد إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيغنتشر وإن "دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر"، نقلاً عن "رويترز".

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وفي سياق متصل، قال مسؤولون أميركيون، إن عملاء بنك سيليكون فالي سيستطيعون الوصول إلى ودائعهم بدءا من اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في بيان: "سيستطيع المودعون الوصول إلى كل أموالهم بدءا من الاثنين 13 مارس".

وتابع البيان: "لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر لها علاقة بالقرار المرتبط ببنك سيليكون فالي".

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