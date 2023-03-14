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الفيدرالي

"الفيدرالي": تنفيذ مراجعة شاملة وشفافة وسريعة لتعثر "SVB"

"الفيدرالي" نشر نتائج مراجعة تعثر "سيليكون فالي" مطلع مايو

دبي - العربية.نت
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أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن التعثر المفاجئ لبنك "سيليكون فالي" يستدعي مراجعة شاملة وشفافة وسريعة.

وأضاف باول أن نائب رئيس مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، Michael Barr سيقود الإشراف على هذه المراجعة وسيتم نشر النتائج في الأول من مايو.

وكان الاحتياطي الفيدرالي وشركة التأمين على الودائع الفيدرالية قد أكدا حماية كامل قيمة الودائع في مصرفي "سيليكون فالي" وبنك "سيغنتشر بنك" وليس فقط ما قيمته 250 ألف دولار.

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يذكر أن البرنامج الأخير للفيدرالي لا يحمي المساهمين أو الدائنين للمصارف المتعثرة.

أطلق الاحتياطي الفدرالي برنامج التمويل البنكي لأجل Bank Term Funding Program والذي سيقدم قروضًا تصل إلى عام واحد لمؤسسات الإيداع، مدعومة بسندات الخزانة الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

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