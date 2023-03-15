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اقتصاد السعودية

ارتفاع التضخم في السعودية 3% خلال فبراير على أساس سنوي

زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7% الشهر الماضي

دبي - العربية.نت
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ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية لشهر فبراير 2023 بنسبة 3% مقارنة بالشهر المماثل من 2022. لكنه جاء أقل من الزيادة في شهر يناير الماضي البالغة 3.4%.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء، الارتفاع في معدل التضخم خلال الشهر الماضي، على أساس سنوي، إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.1%.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 8.3% في فبراير 2023، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 21.4%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في شهر فبراير 2023، نظراً لوزنها في المؤشر البالغ 20.9%.

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وكذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.1% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.1%، وتأثرت بارتفاع أسعار الحليب ومنتجات البيض بنسبة 14.1%.

وسجل قسم النقل ارتفاعاً بلغ 2.7% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 3.2%، وارتفع قسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.5%، متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.6%.

وأظهرت بيانات الهيئة، تسجيل مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير 2023، انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يناير 2023، وتأثر مؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6% والذي تأثر بدوره بانخفاض أسعار الأغذية بنسبة 0.7%.

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