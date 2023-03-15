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عاملان يخزنان الحبوب خلال حصاد الشعير في أوديسا يوم 23 يونيو (رويترز)
موسم حصاد الشعير فى أوديسا-"رويترز"
اقتصاد الأردن

الأردن يشتري 50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة

التوريد في النصف الأول من سبتمبر المقبل

هامبورغ - رويترز
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قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 50 ألف طن من علف الشعير من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أُغلقت اليوم الأربعاء.

وأشارت تقديرات إلى أن سعر الشراء بلغ 275.5 دولار للطن شاملا كلفة الشحن للتوريد في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول، ويعتقد متعاملون أن البائع هو شركة تجارة السلع أميروبا.

ويأتي السعر المقبول في هذه المناقصة أقل بـ 4 دولارات عن المناقصة السابقة التي تمت ترسيتها يوم 8 مارس/ آذار الجاري.

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وقال متعاملون إن شركات تجارة السلع الأخرى التي شاركت في المناقصة هي جرين فلاور التي قدمت 279 دولارا، وشركة أولام التي قدمت 309 دولارات، وشركة فيتيرا التي قدمت 294 دولارا، وشركة دريفيوس التي قدمت 290 دولارا، والأسعار للطن شاملة كلفة الشحن.

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