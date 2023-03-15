الجدعان: أحداث بنك SVB تقدم دروسا مهمة للقطاع المالي العالمي

قال وزير المالية السعودي محمد عبدالله الجدعان، إن أحداث بنك "سيليكون فالي- "VBS" تقدم دروسا للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء، والتنفيذ الفعال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي ضد أي صدمات من هذا النوع.

وكشف وزير المالية، خلال فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي، أن خسائر القطاع المالي العالمي جراء ارتفاع أسعار الفائدة السريع وتمسك المستثمرين بالسندات لفترة الاستحقاق قد تصل إلى تريليوني دولار ويجب مراقبة النظام المالي والتصرف بسرعة في حال حدوث أي مشكلة.

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وأوضح أن "ما حدث هو إخفاق متعدد، يمكننا أن نقول إنه إخفاق في الرقابة وإخفاق مؤسساتي يضاف إلى ذلك إخفاق ناتج عن التركيز في النظام المالي".

وأشار الجدعان إلى أنه كان من السهل توقع هذا الإخفاق منذ فترة وهو ناتج عن الارتفاع الكبير والسريع في أسعار الفائدة".

وتابع: "عندما تحدثت بالأمس مع زملائي ذكروا أن حجم الخسائر غير محققة تصل إلى 680 مليار دولار نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة وتمسك المستثمرين بالسندات إلى فترة الاستحقاق، لكن الخسائر الحقيقية تبدو أكبر من ذلك بكثير، وتتحدث بعض التقارير عن خسائر قد تصل إلى تريليوني دولار وهذه الخسائر قد تتحقق إذا ما أخذنا السعر السوقي لها وهذا قد تنتج عنه آثار كبيرة".

جانب من كلمة وزير المالية

وفي سياق آخر، قال الجدعان، إن المملكة أصبحت ضمن أسرع أسواق المال نمواً على مستوى العالم.

"ارتفعت أصول القطاع المصرفي السعودي بنسبة 37% منذ 2019 لتبلغ 3.6 تريليون ريال (تريليون دولار) بنهاية 2022، فيما ارتفع عدد شركات التقنية المالية خلال تلك الفترة من 20 شركة في 2019 إلى 147 شركة في 2022"، وفقاً للجدعان.

وكشف الوزير، عن انضمام 5 مؤسسات مالية دولية إلى برنامج المتعاملين الأوليين المحلي، مشيراً إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة إتمام الإصدار الأول من نوعه من السندات الخضراء الدولية بقيمة 3 مليارات دولار، والإصدار الثاني بقيمة 5.5 مليار دولار رافد مهم للنجاحات التي حققتها المملكة باعتبارها شريكاً موثوقاً للمستثمرين.

وتابع: "عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تضاعف منذ العام 2016، وحصة التمويل المصرفي المقدم لها وصلت إلى نحو 7.9% و45% من هذه الشركات تملكها نساء سعوديات".

وأشار الجدعان إلى أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل تبلغ 37%، ومعدل الاستهلاك اليومي لا يزال قوياً، و62% معدل ملكية المنازل ومعدل الإقراض العقاري زاد 4 مرات منذ 2018.

وقال وزير المالية: "مستعدون لإنشاء المزيد من الشراكات المنتجة والمستمرة وبرنامج التخصيص، يعمل في الوقت الحاضر على ما يزيد على 200 مشروع في 17 قطاعا مستهدفا مما يوفر فرصا هائلة للمستثمرين".

وتابع الجدعان: "نعمل مع G20 لتنظيم عمليات إعادة هيكلة ديون الدول التي تواجه صعوبات".

وأشار إلى أن معدل التوطين في القطاع الخاص يسجل أعلى مستوياته، فيما ارتفعت ملكية المنازل إلى 62%، وارتفع الإقراض العقاري إلى 4 أضعاف منذ 2018.