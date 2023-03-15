اليابان تستبعد حدوث انهيارات مماثلة لبنك "سيليكون فالي"

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الأربعاء، إن القطاع المصرفي الياباني لن يشهد حوادث مماثلة لانهيار بنك سيليكون فالي الأميركي نظرا لاختلاف هيكل ودائع البنوك بين البلدين.

وأضاف سوزوكي، الذي يشرف أيضا على القطاع المصرفي، أمام البرلمان "النظام المالي لليابان مستقر إجمالا" إذ لدى البنوك رأسمال احتياطي كاف لمواجهة المخاطر.

مادة اعلانية

ويشكل انهيار بنك سيليكون فالي- "SVB" أكبر فشل مصرفي منذ انهيار بنك واشنطن ميوتشوال عام 2008.

لم يتمكن البنك من التعامل مع عمليات السحب الهائلة لمودعيه، لا سيما شركات التكنولوجيا، ولم تنجح محاولاته الأخيرة لجمع أموال جديدة.

وكان لانهيار "إس.في.بي" أصداء في جميع أنحاء العالم إذ سارعت الحكومة البريطانية للحد من أي تداعيات ناجمة عن إغلاق وحدة البنك في المملكة المتحدة، كما ثارت مخاوف في دول مثل إسرائيل والهند حيث تعتمد شركات التكنولوجيا على هذا البنك.