وزارة المالية: عجز الميزانية التركية يتجاوز 170 مليار ليرة في فبراير

قالت وزارة المالية التركية، اليوم الأربعاء، إن ميزانية الحكومة في فبراير/ شباط سجلت عجزا بقيمة 170.56 مليار ليرة أي ما يعادل 8.99 مليار دولار، نتيجة الزلازل العنيفة التي ضربت جنوب شرق البلاد في الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة أن الميزانية الأساسية التي لا تشمل مدفوعات الفوائد، سجلت عجزا بقيمة 136.34 مليار ليرة وفقا لـ"رويترز".

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وشهر فبراير/ شباط الماضي قدر اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، حجم خسائر الزلزال بنحو 84 مليار دولار، متوقعا ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل.

وتأكد مقتل ما يزيد على 35 ألف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين الماضي خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.

وتعرضت آلاف البنايات بما في ذلك منازل ومستشفيات، فضلا عن طرق وخطوط أنابيب وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".

ومن المتوقع أن تلحق الزلازل أضرارا بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.