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اقتصاد السعودية

وزير الاستثمار: اقتصاد السعودية يتجاوز حالياً مستهدفات "رؤية 2030"

الفالح: المملكة حالياً في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية 2030

دبي - العربية.نت
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قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن اقتصاد المملكة يتجاوز حالياً المستهدفات التي وضعتها رؤية 2030، التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بثلاثة أضعاف إلى 1.7 تريليون دولار، وذلك مقارنة بأرقام عام 2016 عند 650 مليار دولار.

وأضاف خلال فعاليات النسخة الثانية لمؤتمر القطاع المالي، أن المملكة حالياً في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية 2030، وتستهدف تقدم الاقتصاد من المركز 20 إلى 15 عالمياً.

وأوضح أن برنامج تحقيق الرؤية سيجعل شكل الاقتصاد في 2030 لا يشبه نهائيا شكله في 2016، وسيكون متنوعا وسيقل اعتماده بشكل كبير عن النفط.

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