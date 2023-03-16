اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز) مناسبة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
خاص

مصدر في مصرف لبنان ينفي استقالة رياض سلامة

حاكم مصرف لبنان باقٍ في منصبه حتى انتهاء ولايته بعد 5 أشهر

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نفى مصدر رفيع في مصرف لبنان لـ"العربية/الحدث" ما يتم تداوله عن أن الحاكم رياض سلامة قدّم كتاب استقالته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وأكد المصدر أن سلامة باقٍ في منصبه حتى انتهاء ولايته بعد 5 أشهر".

كانت إحدى الصحف أعلنت في عددها الصادر اليوم الخميس، أن "الحاكم سلامة أودع ميقاتي كتاب الاستقالة ممهوراً بتوقيعه لكن من دون تحديد التاريخ، بانتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإعلان عنها في ضوء المستجدات القضائية".

خط ائتمان من "المركزي" السويسري لـ"كريدي سويس".. فهل تهدأ مخاوف الأسواق؟ اقتصاد اقتصاد أوروبا خط ائتمان من "المركزي" السويسري لـ"كريدي سويس".. فهل تهدأ مخاوف الأسواق؟

يأتي ذلك بعد تقدم الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا وماريان الحويك وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.

وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية.

أوضحت القاضية هيلانة إسكندر لـ"العربية.نت" أن "الادّعاء على سلامة لا علاقة له بالاستنابة القضائية الأوروبية"، لافتة إلى أنه "عندما تنتهي جلسات الاستماع إليه من قبل المحققين الأوروبيين، يُحدد قاضي التحقيق موعداً لجلسة الاستماع إليه في قضية الادّعاء عليه من قبل النيابة العامة التمييزية".

كما أوضحت أنه "كان من المُفترض أن تّدعي على حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته قبل 15 مارس/آذار الحالي، لكن وصول الوفد الأوروبي إلى لبنان وطلبه الاستماع إليه في هذا الموعد دفعها إلى إرجاء الادّعاء إلى يوم أمس".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اليسار الفرنسي يهدد باستمرار الاحتجاجات حال إقرار قانون التقاعد اليسار الفرنسي يهدد باستمرار الاحتجاجات حال إقرار قانون التقاعد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط