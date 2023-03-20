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A worker arrives to the Signature Bank headquarters in New York City, U.S., March 12, 2023. REUTERS/Eduardo Munoz
موظف يقف أمام المركز الرئيسي لبنك سيغنتشر في نيويورك (رويترز)
اقتصاد أميركا

وحدة تابعة لـ"نيويورك كوميونيتي بانكورب" ستشتري أصول بنك "سيغنتشر"

قروض بنك "سيغنتشر" تقترب من 60 مليار دولار وودائعه تبلغ 4 مليارات دولار

واشنطن – رويترز
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دخلت شركة تابعة لـ"نيويورك كوميونيتي بانكورب" في اتفاقية مع جهات تنظيمية أميركية لشراء الودائع والقروض من بنك "سيغنتشر" بنيويورك، والذي تم إغلاقه قبل أسبوع.

وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إن الصفقة ستشهد تولي شركة "فلاجستار بنك"، إلى حد كبير جميع ودائع بنك "سيغنتشر"، وبعض محافظ قروضه وجميع فروعه السابقة البالغ عددها 40.

وأضافت المؤسسة أن قروض بنك "سيغنتشر" التي تقترب من 60 مليار دولار وودائعه البالغة 4 مليارات دولار ستبقى ضمن وصايتها القضائية. فالإعلان الذي صدر يوم الأحد يخص واحدا من بنكين منهارين تتولى المؤسسة الوصاية القضائية عليهما.

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ولم يشر البيان إلى البنك الآخر، وهو بنك سيليكون فالي، وهو بنك أكبر بكثير دخل الوصاية القضائية قبل يومين من سيغنتشر.

كان لدى سيغنتشر أصول بقيمة 110.36 مليار دولار، في حين بلغت أصول سيليكون فالي 209 مليارات دولار.

كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من يوم الأحد أن المؤسسة ستعيد طرح عطائها لأصول سيليكون فالي بعد فشلها في جذب مشترين للبنك بأكمله.

وبموجب الترتيب الخاص بأصول بنك "سيغنتشر"، ستشتري "فلاجستار" قروضا قيمتها 12.9 مليار دولار بخصم 2.7 مليار دولار.

وتشير تقديرات المؤسسة إلى أن الصفقة ستكلف صندوق تأمين الودائع التابع لها نحو 2.5 مليار دولار.

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