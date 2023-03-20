بوتين: روسيا ستلغي 20 مليار دولار ديونا على الدول الأفريقية
قال إن روسيا لطالما منحت وستعطي الأولوية للتعاون مع البلدان الأفريقية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن بلاده ستلغي ديون الدول الأفريقية بقيمة 20 مليار دولار وفقا لما نقلته وكالة "تاس".
وأضاف أن روسيا لطالما منحت وستعطي الأولوية للتعاون مع البلدان الأفريقية.
وذكر أن بلاده سترسل الحبوب إلى أفريقيا بالمجان إذا لم يتم التوصل إلى تمديد اتفاق الحبوب خلال 60 يوما، وأكد بوتين، على قبول تمديد اتفاق الحبوب إذا تم تنفيذه بالكامل، وفقاً لرويترز.
أضاف أن من أصل 820 سفينة غادرت موانئ أوكرانيا لم يصل لأفريقيا سوى 3 ملايين طن من الحبوب، موضحاً أن نحو 45% من إجمالي كمية الحبوب المصدرة من أوكرانيا وصلت إلى الدول الأوروبية و3% فقط إلى إفريقيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تعتزم تعليق مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لتصدير المواد الغذائية الأوكرانية في حال عدم إحراز تقدم بتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية الروسية، نقلاً عن "تاس".
ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد المبادرة استنادا على التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة والتي تشمل إعادة ربط مصرف "روسيلخوزبنك" بنظام الدفع الدولي "سويفت"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات، ورفع القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، ورفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وإعادة تشغيل خط أنابيب مادة الأمونيا من روسيا إلى ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، وإلغاء الحظر المفروض على الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المعنية بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة.
وشدد البيان على أنه "بدون إحراز تقدم في تنفيذ هذه الشروط، والتي كان ينبغي تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، سيتم تعليق مشاركتنا في مبادرة البحر الأسود".
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