الاحتياطيات الأجنبية لتركيا تقفز إلى 25 مليار دولار بفضل وديعة سعودية

أظهرت تقديرات لثلاثة مصرفيين اليوم الثلاثاء نمو صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى 25 مليار دولار، وذلك بعد دخول وديعة سعودية قدرها 5 مليارات دولار إلى حسابات البنك.

ووفقا للحسابات، زادت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي 6.5 مليار دولار إلى 126.5 مليار في الفترة ذاتها.

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وأبلغ مصرفيون رويترز الأسبوع الماضي أن وديعة بقيمة 5 مليارات دولار من الصندوق السعودي للتنمية دخلت حسابات المركزي التركي يوم الاثنين.

وانتعش صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، بعدما بلغ ما يزيد قليلا عن 6 مليارات دولار الصيف الماضي وكان هذا أدنى مستوى في 20 عاما على الأقل.

لكنه انخفض حوالي 10 مليارات دولار منذ أن ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا في مطلع فبراير/شباط وأودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص في تركيا وسوريا وشرد الملايين.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي التركية بشدة في السنوات القليلة الماضية نتيجة تدخلات البنك بالسوق وفي أعقاب أزمة عملة في ديسمبر/كانون الأول 2021. وخسرت الليرة حوالي 30% من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و44% في 2021.