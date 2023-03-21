روسيا والصين تستهدفان زيادة التبادل التجاري إلى 200 مليار دولار هذا العام

توقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن يبلغ التبادل التجاري بين روسيا والصين 200 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وقال ميشوستين، خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء: إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في العام الماضي بمقدار الثلث تقريبا، وبلغ نحو 190 مليار دولار، وأنا متأكد بأننا سننجز المهمة التي حددتها أنت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا العام" حسبما أفادت وكالة "تاس".

أضاف "المحفظة الاستثمارية للجنة الحكومية الروسية الصينية في التعاون الاستثماري تشمل 79 مشروعا بقيمة 165 مليار دولار، ونولي التعاون الاستثماري أولوية عالية".

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أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الاثنين، عن ثقته بأن زيارته إلى روسيا ستعطي "زخما جديدا" للعلاقات مع موسكو، وذلك بعد نزوله من الطائرة على مدرج مطار العاصمة الروسية.

وقال الرئيس الصيني كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية: "أنا مقتنع بأن هذه الزيارة ستكون مثمرة، وتفتح فصلا جديدا من الصداقة مع روسيا وستعطي زخما جديدا لتطور سليم ومستقر للعلاقات الصينية-الروسية" واصفا بكين وموسكو بأنهما "جاران جيدان" و"شريكان موثوقان".

وذكر أن بلاده مستعدة لحماية النظام العالمي وفقا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية، ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.