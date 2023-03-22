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من أمام أحد المصارف في لبنان (أرشيفية- فرانس برس)
من أمام أحد المصارف في لبنان (أرشيفية - فرانس برس)
لبنان

مصارف لبنان تستأنف عملياتها بشكل طبيعي اليوم

البنوك اللبنانية تشهد إضرابا متقطعا منذ أكثر من شهر

بيروت - رويترز
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قالت جمعية مصارف لبنان في بيان يوم الثلاثاء، إنها ستعلق إضرابها ابتداء من اليوم الأربعاء وستستأنف البنوك عملياتها بشكل طبيعي.

وأضافت الجمعية أن القرار جاء "بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم وتسهيلا لأمور كافة المواطنين وعلى ضوء الاتصالات الجارية مع السلطات المعنية لمعالجة الخلل في المرفق القضائي والمرفق التنظيمي".

وتشهد البنوك إضرابا متقطعا منذ أكثر من شهر ردا على ما تصفه بقرارات قضائية تستنزف احتياطياتها المتبقية من العملات الأجنبية وسط أزمة مالية تركتها السلطات تتفاقم لسنوات.

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كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد قال، يوم الثلاثاء إن منصة صيرفة التابعة للبنك ستبدأ بيع مبالغ لم يتم تحديدها من الدولار في محاولة لوضع حد للتراجع المتفاقم في سعر صرف الليرة.

وحدد سلامة سعر الصرف الجديد عند 90 ألف ليرة للدولار.

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