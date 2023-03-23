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البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
اقتصاد تركيا

المركزي التركي يبقي سعر الفائدة عند 8.5%

القرار جاء موافقاً للتوقعات

دبي- العربية.نت
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أبقى البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند 8.5% كما كان متوقعا.

وقال إن الإبقاء على الأوضاع المالية الداعمة بات أكثر أهمية للحفاظ على زخم النمو بعد الهزات الأرضية المدمرة في الشهر الماضي.

كان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس في فبراير/ شباط بغرض التحفيز الاقتصادي في أعقاب الهزات الأرضية التي تسببت في مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وخلفت دمارا هائلا على مستوى عشرة أقاليم.

وقال البنك بعد اجتماعه الشهري بشأن سعر الفائدة الرئيسي، إنه يراقب بعناية الخلل في التوازن بين العرض والطلب الناجم عن الهزات الأرضية.

وسجلت الليرة تراجعا طفيفا بعد الإعلان إلى 19.0480 ليرة للدولار، وفي استطلاع أجرته رويترز، توقع ستة مشاركين خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس هذا الشهر بالمقارنة مع 12 مشاركا توقعوا عدم حدوث أي تغيير.

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