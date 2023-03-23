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أزمة مصرفية

محافظ بنك إنجلترا: حذرنا من أزمة "سيليكون فالي" قبل انهياره

أندرو بيلي: الذراع البريطانية لبنك "سيليكون فالي" فقدت نحو ثلث قاعدة الودائع

دبي - العربية.نت
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كشف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن البنك حذَّر المنظمين الأميركيين من تراكم المخاطر في بنك سيليكون فالي قبل انهياره بفترة طويلة، تتراوح بين 18 و24 شهراً.

وأشار بيلي، في شهادة أمام لجنة برلمانية، إلى أن الذراع البريطانية لبنك "سيليكون فالي" فقدت نحو ثلث قاعدة الودائع بعدما سيطر المنظمون الأميركيون على الشركة الأم.

وكان بنك HSBC قد استحوذ على وحدة "سليكون فالي" في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد في 13 مارس الجاري.

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وذكر وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هنت، أن الحكومة وبنك إنجلترا سهلا بيع وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا إلى "إتش.إس.بي. سي" في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب.

ويعد الإفلاس المأساوي لمجموعة سيليكون فالي المالية، وهي مجموعة تركز على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، أكبر انهيار لبنك في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

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