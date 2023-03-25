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معدل التضخم في سلطنة عُمان يرتفع 1.93% في فبراير

"المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية" زادت بنسبة 5.08%

دبي - العربية.نت
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أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان خلال شهر فبراير 2023 بنسبة 1.93%، ارتفاعا من مستوى 1.89% في يناير السابق له.

وأفادت بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن أسعار مجموعة "المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية" ارتفعت بنسبة 5.08%، ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 3.83%.

وارتفعت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.79%، ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.08%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.61%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

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وزادت أسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.23%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.02%، ومجموعة النقل بنسبة 0.77%.

وصعدت أسعار مجموعة التعليم بنسبة 0.05%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.03%، في حين أظهرت مجموعة الاتصالات انخفاضًا بنسبة 0.15%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.02%.

أما على مستوى المحافظات فقد شهدت محافظة البريمي أعلى معدل للتضخم بنسبة 2.93%، ثم محافظة الظاهرة بنسبة 2.21%، ثم محافظة مسقط بنسبة 2.12%، ثم محافظة الداخلية بنسبة 2.04%، تليها محافظة ظفار بنسبة 2.03%.

وسجلت محافظة شمال الباطنة ومحافظتا شمال وجنوب الشرقية أدنى معدل للتضخم بنسبة 1.65 و1.37% على التوالي.

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