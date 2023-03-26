اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا (رويترز) مناسبة
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا
صندوق النقد

مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد زيادة المخاطر على الاستقرار المالي

كريستالينا غورغيفا تدعو لتوخي الحذر رغم تحركات تهدئة الضغوط

بكين – رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، في كلمة ألقتها في بكين اليوم الأحد، إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي قد تزايدت، ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

وأكدت غورغيفا على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3% بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود رؤية مستقبلية أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8%، وستظل التوقعات ضعيفة إجمالا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين يقبل يد رئيس الصين.. قصة صور مفبركة اجتاحت مواقع التواصل بوتين يقبل يد رئيس الصين.. قصة صور مفبركة اجتاحت مواقع التواصل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط