مصر.. المدفوعات اللحظية تتجاوز 112 مليار جنيه خلال عام

أعلن البنك المركزي المصري، تسجيل نحو 2.16 مليون عميل في تطبيق المدفوعات "انستا باي"، خلال العام الأول من إنشائه.

وذكر أن التطبيق سجل نحو 20.3 مليون عملية خلال العام الأول بقيمة تصل إلى 112.7 مليار جنيه.

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وأكد "المركزي المصري" أن أوقات تنفيذ المعاملات من خلال التطبيق تم 70% منها بعد أوقات العمل الرسمية، والـ30% منها خلال مواعيد العمل الرسمية.

وكان البنك المركزي المصري قد عدل الحدود القصوى للمعاملات المالية التي تتم من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية "انستا باي" ليرتفع الحد الأقصى لقيمة المعاملة من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه.

كما ازداد الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه، وأصبح الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 400 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، اعتبارا من 15 مارس الجاري.