اقتصاد مصر
"مورغان ستانلي": الجنيه المصري يتعرض لضغوط والفائدة سترتفع 400 نقطة
يرى احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل هذا الشهر
وضع القراءة
100% حجم الخط
توقع بنك "مورغان ستانلي" أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إلى 20.25% بحلول يوليو المقبل.
وأشار البنك إلى أن أرقام التضخم القياسية المسجلة الشهر الماضي والضغط المتزايد على الجنيه يدعمان احتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الأقل هذا الشهر.
مادة اعلانية
من جهة ثانية، توقع محللون استطلعت "رويترز" آراءهم، أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع الخميس لكبح معدلات التضخم المرتفعة.
وبحسب متوسط التوقعات، سيرفع البنك سعر الفائدة على الإيداع إلى 18.25%، وعلى الإقراض إلى 19.25% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
يذكر أن المركزي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الماضي وهو ماجاء مخالفا للتوقعات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
أسهم أوروبا تواصل التعافي مع انحسار المخاوف المصرفية.. وسهم "كريدي سويس" يصعد 3.1%أسهم بنك يو.بي.إس السويسري تقفز 2.4% أسواق المال
-
أسهم اليابان تغلق على مكاسب بدعم من أسهم البنوكارتفع مؤشر القطاع المصرفي 1.96% أسواق المال
-
هل يكون اجتماع "الفيدرالي" المقبل الأخير في رفع الفائدة؟عاصم منصور: قرار "الفيدرالي" برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس كان حكيماً نبض السوق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية