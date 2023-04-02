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الملك سلمان واس خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء (واس)22 شعبان,1444 هـ
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
السعودية

أوامر ملكية بتعيينات جديدة.. إبراهيم السلطان رئيساً للهيئة الملكية لمدينة الرياض

تعيين عبدالعزيز البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

دبي - العربية.نت
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، عدة أوامر ملكية، شملت إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه.

وتضمنت الأوامر الملكية، إعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وتكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى.

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ونصت الأوامر على تعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتضمنت الأوامر الملكية، إعفاء محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

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