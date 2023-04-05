احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 2.3 شهر
الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي 3.5 شهر
قال مجلس الوزراء المصري، إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في البلاد يكفي لمدة 2.3 شهر من الاستهلاك قبل بدء موسم الحصاد المحلي في أبريل/نيسان.
وأضاف المجلس في بيان اليوم الأربعاء، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي 3.5 شهر والسكر 4 أشهر والزيوت النباتية 4.3 شهر.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، كشف في مقابلة مع "العربية"، عن وقف مناقصات القمح اعتبارا من 15 أبريل، مع بدء موسم القمح المحلي.
وقال المصيلحي، إنه يجري مراجعة موقف انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب العالمية، مشيرا إلى أن قرار الانسحاب ليس نهائيا، قائلا: "المفاوضات جارية حاليا لاتخاذ قرار نهائي بشأن انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب".
وأضاف أنه تم الاتفاق على استيراد نحو 120 ألف طن قمح أوكراني، للتسليم في مايو المقبل.
وأوضح أنه تم استيراد نحو 4 ملايين طن قمح منها 2.6 مليون طن من روسيا وأوكرانيا، ونحو مليون طن من أوروبا.
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