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البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
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"المركزي المصري": الشمول المالي ينمو 147% إلى 42 مليون مواطن خلال 2016-2022

زيادة عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن

دبي - العربية.نت
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قال البنك المركزي المصري إن إجمالي عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية بلغ 42.3 مليون، بمعدل نمو بلغ 147% خلال الفترة من 2016 إلى 2022 مع سعي مصر للتوسع في الشمول المالي.

وأضاف "المركزي المصري" في بيان اليوم السبت،أن عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية، سواء في البنوك أو البريد المصري، أو يمتلكون محافظ الهاتف المحمول أو بطاقات مسبقة الدفع يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين في الفئة العمرية 16 عاما أو أكثر، والبالغ عددهم 65.4 مليون.

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وعلى صعيد الشمول المالي للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة في عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة في نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.

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وكشف البنك المركزي عن زيادة عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، بمعدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن، بمعدل نمو 54% خلال الفترة نفسها.

وتشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية - والتي تشمل كل من فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع - لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.

وأطلقت مصر استراتيجية للشمول المالي في 2016، بهدف إتاحة الخدمات المالية، المصرفية وغير المصرفية، لكافة فئات المجتمع.

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