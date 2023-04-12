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المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية
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اقتصاد السعودية

السعودية تجمع 2.47 مليار ريال من إصدارات صكوك شهر أبريل

تتوزع الإصدارات على شريحتين بلغ حجم الأولى 1.919 مليار ريال

دبي - العربية.نت
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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 2.471 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.471 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.919 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 552 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي.

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يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محلياً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

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