استئناف حركة القطارات في شرق النمسا بعد عطل فني

قالت شركة "السكك الحديدية النمساوية" إن القطارات في منطقة شرق النمسا التي تضم فيينا أكبر مركز للسكك الحديدية في البلاد عادت للعمل مرة أخرى بعد توقف جميع الرحلات هناك في وقت سابق اليوم الخميس بسبب عطل فني.

وقالت الشركة عبر تويتر "القطارات يمكنها العمل من أجلكم مرة أخرى"، موضحة أن العطل الفني قد انتهى.

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وأضافت أنه مع ذلك، ستظل هناك تأخيرات وإلغاءات لساعات.