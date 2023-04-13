السعودية.. التضخم السنوي ينخفض في مارس لأدنى مستوى خلال 8 أشهر

سجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، ارتفاعا بنسبة 2.7% خلال مارس 2023، مقارنة بشهر مارس 2022.

وعلى أساس شهري، تراجع التضخم في مارس مقارنة بشهر فبراير 2023، حيث كان عند 3%.

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وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع التضخم في مارس على أساس سنوي، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.4%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.3%.

وكانت أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في مارس الماضي نظرا لوزنها في المؤشر، حيث زادت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 8.7%، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22%.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.3%، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بـ 2.6%، وارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بـ 14.1%، وكذلك سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بـ6.3%، وخدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.3%.

وسجل قسم النقل ارتفاعا بلغ 1.8%، متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات 1.6%، فيما ارتفع قسم التعليم 3.1%.

من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.0%؛ متأثرة بانخفاض أسعار رسوم تكاليف طلب استقدام خادمة بنسبة -0.6%،وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.2%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -7.3%.