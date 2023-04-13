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أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
أحد حقول القمح في أوكرانيا (رويترز)
اقتصاد الجزائر

الجزائر تشتري 400-450 ألف طن قمح صلد من المكسيك وكندا

للشحن على 4 فترات خلال مايو ويونيو

باريس - رويترز
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قال متعاملون أوروبيون، اليوم الخميس، إنهم يعتقدون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى ما بين 400 ألف و450 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية.

وتشير التوقعات إلى أن مصدره المكسيك وكندا. وخلصت بعض التقديرات إلى أن كل منشأ منهما سيورد نصف الكمية المشتراة تقريبا.

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كانت تقديرات المتعاملين في البداية تشير إلى أن أسعار الشحنات المكسيكية عند ما بين 412 دولارا و413 دولارا تقريبا للطن شاملا تكلفة الشحن للشحنات في ناقلات البضائع الكبيرة، وما بين 422 دولارا و423 دولارا تقريبا للطن شاما تكلفة الشحن للسفن الصغيرة.

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كما أشارت إلى أن أسعار الشحنات الكندية عند ما بين 423 دولارا و424 دولارا تقريبا للطن شاملا تكلفة الشحن للشحنات في ناقلات البضائع الكبيرة، وما بين 430 دولارا تقريبا للطن شاكلا تكلفة الشحن للسفن الصغيرة.

وتم إجراء بعض عمليات الشراء مساء أمس الأربعاء والبعض الآخر اليوم. ويعتقد أن المناقصة الآن أغلقت.

والشحن مطلوب على 4 فترات بين الأول والخامس عشر من مايو/أيار وبين 16 و31 منه وبين الأول والخامس عشر من يونيو/حزيران وبين16 و30 منه.

لا تفصح الجزائر عن نتائج مناقصاتها وتستند النتائج المعلنة إلى تقديرات المتعاملين. ومن الممكن صدور تقديرات أكثر تفصيلا للأسعار وحجم الشراء في وقت لاحق.

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