اقتصاد بريطانيا
معدل البطالة في بريطانيا يسجل ارتفاعاً إلى 3.8%
الأجور مستمرة في النمو بشكل أبطأ من الأسعار
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كشف عنها مكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة عن ارتفاع معدل البطالة إلى 3.8%،ويأتي هذا الارتفاع بشكل غير متوقع في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، لكن نمو الأجور ظلّ أعلى من المتوقع.
وتسلط الأرقام الضوء على المعضلة التي يواجهها بنك إنجلترا، لأنه يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة أكثر.
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وقال الإحصائي في مكتب الإحصاءات الوطنية دارين مورجان: "الأجور مستمرة في النمو بشكل أبطأ من الأسعار، لذلك لا تزال الأرباح تتراجع بالقيمة الحقيقية، على الرغم من أن الفجو بين نمو أرباح القطاعين العام والخاص لا تزال تتقلص" وفقا لـ "واس".
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