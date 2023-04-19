اقتصاد مصر
مصر تتلقى عروضاً في ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية
1038 دولاراً للطن أقل سعر لزيت دوار الشمس
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال متعاملون في مصر إن أقل عرض تم تقديمه في ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية اليوم الأربعاء هو 1038 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن لشراء 6 آلاف طن من زيت دوار الشمس.
وأضافوا أن أقل عرض تم تقديمه لشراء زيت الصويا هو 1100 دولار، للطن بما يشمل التكلفة والشحن لشراء 24 ألف طن. وسيكون الشراء على أساس الدفع عند الاطلاع.
مادة اعلانية
وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء الزيوت النباتية على أن تصل الشحنات بين 25 مايو و15 يونيو وفقا لـ"رويترز".
وطلبت من التجار تقديم عروض عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما، ولم يتم إجراء أي عملية شراء بعد ولكن من المتوقع ظهور نتائج الممارسة، اليوم الأربعاء.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مصر.. سعر الدولار في السوق السوداء يهبط مع تراجع المضارباتالتراجع يعود إلى قرب إجازة عيد الفطر وتوقف المستوردين عن طلب دولار من السوق الموازية قصص اقتصادية
-
البيت الأبيض يكشف عن دخل بايدن وزوجته في 2022كسبا نحو 579 ألف دولار العام الماضي اقتصاد
-
قرار مفاجئ من "تسلا".. خفضت أسعار سياراتها الكهربائية بهذه النسب!تراجعت الأسهم بنحو 2% قبل بدء التداولات قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية