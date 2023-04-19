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زيت الطعام (رويترز) مناسبة
زيت الطعام (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تتلقى عروضاً في ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية

1038 دولاراً للطن أقل سعر لزيت دوار الشمس

دبي - العربية.نت
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قال متعاملون في مصر إن أقل عرض تم تقديمه في ممارسة دولية لشراء زيوت نباتية اليوم الأربعاء هو 1038 دولارا للطن بما يشمل التكلفة والشحن لشراء 6 آلاف طن من زيت دوار الشمس.

وأضافوا أن أقل عرض تم تقديمه لشراء زيت الصويا هو 1100 دولار، للطن بما يشمل التكلفة والشحن لشراء 24 ألف طن. وسيكون الشراء على أساس الدفع عند الاطلاع.

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وتسعى الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء الزيوت النباتية على أن تصل الشحنات بين 25 مايو و15 يونيو وفقا لـ"رويترز".

وطلبت من التجار تقديم عروض عبر خطابات اعتماد مدتها 180 يوما، ولم يتم إجراء أي عملية شراء بعد ولكن من المتوقع ظهور نتائج الممارسة، اليوم الأربعاء.

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