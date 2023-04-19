مصر.. شركة "العاصمة الإدارية" تسدد ملياري جنيه ضرائب هذا العام

قال رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، خالد عباس، إن الشركة قامت بسداد ملياري جنيه لوزارة المالية تحت حساب الضرائب.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، فإن المهندس خالد عباس، استعرض خلال لقاء برئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عددا من ملفات عمل الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة والموقف المالي للشركة.

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ويأتي ذلك مع بدء الانتقال التدريجي لمختلف الجهات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المهندس خالد عباس أنه تم تقسيم المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة إلى سبعة قطاعات.

صُممت العاصمة الجديدة كمدينة ذكية عالية التقنية لاستيعاب 6.5 مليون ساكن، بهدف تخفيف الازدحام في القاهرة وتضم حياً حكومياً وآخر للأعمال وحدائق شاسعة وحياً دبلوماسياً.

تقع العاصمة الجديدة على بعد 75 كيلومتراً تقريباً، شرق القاهرة، وتقدر تكلفة الاستثمارات في مرحلتها الأولى بالمدينة بنحو 300 مليار جنيه (الدولار 15.6 جنيه تقريباً).