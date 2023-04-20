اقتصاد أميركا
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا
ارتفعت طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى عند 245 ألفاً للأسبوع المنتهي في 15 أبريل
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زاد عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة زيادة معتدلة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل وسط ضعف الطلب نتيجة حملة المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المستمرة منذ عام لزيادة أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بواقع 5 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 245 ألفا في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل/نيسان.
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وجرت مراجعة بيانات الأسبوع السابق لتظهر تسلم ألف طلب أكثر مما سبق الإعلان عنه.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا 240 ألف طلب في الأسبوع الأخير.
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