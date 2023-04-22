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بتروكيماويات
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اقتصاد مصر

تنفيذ مشروعات بتروكيماويات جديدة في مصر باستثمارات 1.4 مليار دولار

الإنتاج المحلى لمنظومة صناعة البتروكيماويات يزيد على 4.3 مليون طن العام الماضي

دبي - العربية.نت
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قالت وزارة البترول المصرية اليوم السبت، إنها تنفذ مشروعات بتروكيماويات جديدة باستثمارات تصل إلى نحو 1.4 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان أنه يجري حالياً تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة منها مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والإيثانول الحيوي، ومشتقات الميثانول والصودا آش والسليكون المعدني باستثمارات تصل إلى نحو 1.4 مليار دولار.

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وأكد الوزير طارق الملا الاستمرار في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض وزيادة الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

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ولفت الملا، خلال استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات إلى أهمية الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلى لمنظومة صناعة البتروكيماويات بلغ نهاية العام المالي الماضي ما يزيد على 4.3 مليون طن، بالمقارنة بنحو 2.1 مليون طن في عام 2016/2015.

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