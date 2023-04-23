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سوق دبي للذهب
سوق دبي للذهب
اقتصاد دبي

دبي تستحوذ على 14% من إجمالي صادرات الذهب العالمية

"مجموعة دبي للذهب": 4 آلاف شركة مجوهرات تعمل بالإمارة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، إن دبي تستحوذ على 14% من إجمالي صادرات الذهب العالمية.

وأضاف أن أكثر من 4 آلاف شركة مجوهرات تعمل بالإمارة في أنشطة تجارة المجوهرات بالجملة والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومصنوعات المجوهرات وتجارة التجزئة إضافة إلى المصدرين والمستوردين.

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وأوضح أن هناك أكثر من 1200 متجر لبيع الذهب بالتجزئة بدبي، لافتاً إلى أنه، بحسب التقديرات الأخيرة، هناك 60 ألف شخص يعملون في هذه الصناعة بالدولة، والتي انعكست بشكل إيجابي على الأسواق، وزيادة نشاط السائحين والزائرين في الأسواق المحلية، نقلاً عن صحيفة "البيان".

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وأشار توحيد عبدالله إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة العالية على الدولار الأميركي تشكل عاملاً سلبياً، إلا أن اتجاه معظم البنوك المركزية نحو شراء الذهب وجعله احتياطياً يساهم بشكل كبير في زيادة أسعار الذهب العالمية خلال العام الجاري.

وقال إن أسعار الذهب العالمية تتأثر بعوامل جيوسياسية عدة، لكن من المتوقع أن يؤدي الذهب أداءً جيداً في الشهور المقبلة، متوقعاً أن تتراوح أسعاره بين 1850 و2150 دولاراً للأونصة خلال عام 2023.

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