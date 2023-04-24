اليابان تدرس توسيع برنامج تأشيرات العمال الأجانب

ذكرت صحيفة نيكاي اليابانية، اليوم الاثنين، إن حكومة طوكيو تدرس توسيع المجالات التي يمكن فيها للعمال الأجانب المهرة الحصول على تأشيرات عمل طويلة الأجل.

وأضافت أن التغيير سيشمل قطاعات مثل تصنيع المواد الغذائية ويمكن أن يدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران المقبل.

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وتعاني اليابان من نقص العمالة في عدد من القطاعات لكنها لا تزال مترددة حيال السماح بهجرة واسعة النطاق للعمال الأجانب.

بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في عام 2019، تم منح تأشيرات يابانية لفئة من "العمال المهرة المحددين" في 14 قطاعا مثل الزراعة والتمريض وخدمات الصرف الصحي وفقا لرويترز.

لكن الإقامات محددة بخمس سنوات وبدون اصطحاب أفراد الأسرة للعاملين في جميع القطاعات باستثناء قطاعي البناء والشحن، مع السماح لمن يقومون برعاية كبار السن بالإقامة لفترة أطول بموجب نظام تصريح خاص.

وقالت الصحيفة إن المراجعة ستوسع تأشيرات العمل طويلة الأجل لتشمل قطاعات مثل الزراعة وصيد الأسماك وتصنيع الأغذية.

وأضافت أن المحادثات جارية بهدف الحصول على موافقة مجلس الوزراء على التعديلات بحلول يونيو/حزيران.