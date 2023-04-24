أسهم اليابان تقلص مكاسبها مع تحول تركيز المستثمرين لنتائج الشركات واجتماع "المركزي"

محا المؤشر نيكاي الياباني بعض مكاسبه المبكرة اليوم الاثنين، مع تحول تركيز المستثمرين في جلسة بعد الظهيرة إلى نتائج الشركات واجتماع البنك المركزي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وظلت أسهم شركة خطوط طيران أول نيبون من بين الأكثر ارتفاعا بعد زيادة توقعات الأرباح إلى جانب ارتفاع الأسهم الأخرى المرتبطة بالسياحة وسط تفاؤل بشأن نمو أعداد الزوار.

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وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 0.1% عند 28593.52 بعد تقليص المكاسب في جلسة بعد الظهر. وصعد المؤشر في الصباح إلى 28680.65 مقتربا من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر والذي سجله يوم الجمعة عند 28778.37.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11% إلى 2037.34، وقلص هو الآخر مكاسبه المبكرة.

ومن المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم بشأن السياسة يوم الجمعة. ورغم أن التقديرات لا تشير في المتوسط إلى إمكانية حدوث تغيير فإن المحللين والمستثمرين يتخوفون من المفاجآت.

وكان قطاع النقل الجوي الأفضل أداء من بين 33 قطاعا تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية بارتفاع 2.93%.

أما قطاع الشحن فكان الخاسر الأكبر اليوم الاثنين بتراجع 3.18%.

واقتفت الأسهم المرتبطة بالرقائق أثر نظيراتها في الولايات المتحدة التي سجلت خسائر يوم الجمعة. وهبط سهم "طوكيو إلكترون" العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.92% وشركة "أدفانتست" المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.32%.