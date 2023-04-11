أسهم اليابان تصعد بعد تصريحات محافظ المركزي وتقرير عن استثمارات وارن بافيت

صعدت الأسهم اليابانية لثالث جلسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعد تصريحات معتدلة من محافظ بنك اليابان الجديد، فضلا عن مؤشرات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة عززت ثقة المستثمرين.

وارتفع المؤشر نيكاي 1.05% ليغلق عند 27923.37 نقطة، مسجلا أعلى زيادة يومية منذ 29 مارس/آذار. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78% إلى 1991.85 نقطة.

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وقال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، في أول مؤتمر صحافي له أمس الاثنين إن من الصواب الإبقاء على السياسة النقدية شديدة التيسير للبنك في الوقت الراهن.

وتلقت المعنويات المزيد من الدعم بعدما ذكرت صحيفة نيكاي أن المستثمر الملياردير وارن بافيت يعتزم زيادة استثماراته في اليابان.

وقفز سهم "طوكيو إلكترون" المصنعة للرقائق الإلكترونية 3.69% سائرا على درب أقرانه في وول ستريت وتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر نيكاي.

وارتفع المؤشر الفرعي لشركات التكنولوجيا 1.75%، وزاد سهم "أدفانتست كورب"، أكبر شركة لصناعة معدات اختبار أشباه الموصلات في اليابان، 1.98%.

وصعد سهم "جابان ديسبلاي"، الموردة لـ"أبل"، 4.35% محققا مكاسب لثاني يوم على التوالي.

وانخفض الين 1.1% أمس الاثنين وهو أكبر تراجع منذ 29 مارس/آذار في أعقاب تصريحات أويدا، الأمر الذي أعطى دفعة لأسهم الشركات المصدرة في بورصة طوكيو. وصعد سهما "مازدا موتور كورب" و"نيسان موتور" بأكثر من 2% لكليهما.