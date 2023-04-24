كوريا الجنوبية تتجه لتقييد صادرات التكنولوجيا إلى روسيا

أعادت كوريا الجنوبية اليابان رسميا إلى قائمتها البيضاء للدول التي تمنحها معاملة تفضيلية في قطاع التجارة اليوم الاثنين بعد ثلاث سنوات من خفض الجارتين التصنيف التجاري لبعضهما بعضا وسط خلاف دبلوماسي أشعلته مظالم تاريخية.

وفي الإعلان عن الخطوة الجديدة من خلال صحيفة حكومية، قالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، إن سول ستقيد التكنولوجيا والصادرات الصناعية إلى روسيا وحليفتها بيلاروسيا، لدعم حملة الضغط التي تقودها الولايات المتحدة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

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وبعد سنوات من التوتر، تعمل سول وطوكيو على إصلاح العلاقات بينهما لتعزيز تعاونهما الأمني الثلاثي مع واشنطن لمواجهة التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

يتوقع مسؤولون كوريون جنوبيون أن تستعيد طوكيو سول كشريك تجاري مميز أيضا، لكنهم يتوقعون أيضا أن تستغرق هذه الخطوة مزيدا من الوقت بناء على إجراءات مراجعة لوائح التصدير اليابانية.

أسقطت كوريا الجنوبية اليابان من "القائمة البيضاء" للبلدان التي تتلقى موافقات تجارية سريعة في سبتمبر/ أيلول عام 2019، كرد فعل على خطوة مماثلة من جانب طوكيو.

شددت اليابان أيضا ضوابط تصدير المواد الكيميائية الرئيسية التي تستخدمها الشركات الكورية الجنوبية في صناعة أشباه الموصلات وشاشات العرض، ما دفع كوريا الجنوبية لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية.

اتهمت سول طوكيو باستخدام التجارة للرد على أحكام محكمة كورية جنوبية أمرت شركات يابانية بسداد تعويضات لكوريين أجبروا على العمل بالسخرة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما كانت اليابان تحتل شبه الجزيرة الكورية.

أثارت قرارات المحكمة عام 2018 غضب اليابان، التي تصر على أن جميع قضايا التعويضات تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي أدت لتطبيع العلاقات.