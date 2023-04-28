اقتصاد فرنسا ينمو 0.2% في الربع الأول من 2023

أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا ارتفع 0.2% في الربع الأول من عام 2023 بعد استقراره في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش استهلاك الأسر الذي ظل ثابتا بعد انخفاض 1% في الربع السابق.

كما ساهمت البيانات التجارية الأقوى في ذلك مع انخفاض الواردات 0.6% بعد ارتفاعها 0.1% في الربع السابق، وزادت الصادرات 1.1% من 0.9% في الربع السابق.

مادة اعلانية