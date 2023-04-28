اقتصاد فرنسا
اقتصاد فرنسا ينمو 0.2% في الربع الأول من 2023
انتعاش استهلاك الأسر الفرنسية خلال 3 أشهر
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أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا ارتفع 0.2% في الربع الأول من عام 2023 بعد استقراره في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش استهلاك الأسر الذي ظل ثابتا بعد انخفاض 1% في الربع السابق.
كما ساهمت البيانات التجارية الأقوى في ذلك مع انخفاض الواردات 0.6% بعد ارتفاعها 0.1% في الربع السابق، وزادت الصادرات 1.1% من 0.9% في الربع السابق.
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