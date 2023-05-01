وزارة "التموين" المصرية تعلن الأسعار الجديدة لـ 31 سلعة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، صرف سلع شهر مايو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية البالغ عددهم 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عبر 40 ألف منفذ من مجمعات استهلاكية و"بدالين" ومنافذ جمعيتي، بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية لصالح 36 ميلون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية، عبر توفير 31 سلعة.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصليحي، في بيان، اليوم الاثنين، على توافر جميع السلع التي يحتاجها المواطنين بالمنافذ.

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وأضاف المصيلحي، أن قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافي لصالح الفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مستفيد لمدة 6 أشهر.

وشدد الوزير على أن الفئات المستحقة لهذه الزيادة هم الأسر الأكثر احتياجا وتشمل أصحاب الدخول الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاش الذى يقل عن 2500 جنيه، والفئة الثالثة مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وكشف الوزير أن الأوضاع الحالية ومعدلات التخضم المرتفعة تدفع الوزارة إلى تحريك أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أسعار السلع لم يتم تحريكها منذ ديسمبر الماضي، من أجل استمرار توفير السلع، منوها إلى أن هذه السلع التى تم رفع سعرها تتضمن السكر والزيت والأرز والجبن.

وأوضح الوزير أن تحريك أسعار سلع البطاقات التموينية تهدف إلى توافر السلع وإتاحتها في السوق والقضاء على الخلل السعرى.

وأكد أن وجود فروق سعرية بين سلع بطاقة التموين المدعمة والحرة بالمنافذ يخلق مشاكل في توفير السلع، مؤكدا أن الوزارة توفر 31 سلعة ضمن قائمة المنظومة التموينية، وتشمل السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى سلع أخرى متنوعة، مثل الألبان الجافة، والجبن، والصلصة الخل، والدقيق، والتونة، والمربى، وكذلك العدس والفول.

من جهته قال رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، هشام الديجوي، إن عمليات صرف السلع التموينية لشهر مايو الجاري تتم من خلال 2000 بقال تمويني، و630 منفذ جمعيتي، علاوة على 16 فرع مجمع استهلاكي، و66 سيارة سلع شباب خريجين، مضيفا أن منافذ البقالة التموينية قامت بصرف الاستعاضة الأولي بواقع 25% من الربط الشهري.

وعن زيادة أسعار السلع المدعمة لشهر مايو قال الدجوى أنها أسعار استرشادية والمواطن لايدفع أي مقابل مادي للحصول عليها، لافتاً إلى أن البطاقة 4 أفراد تحصل علي دعم بقيمة 200 جنيه، وتصرف 4 زيت و6 سكر، وفي حالة استفادتها من المنحة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية ستحصل علي سلعة إضافية.

وأوضح الديجوي أنه تم رفع سعر الزيت التمويني من 25 إلى 30 جنيه زنة 800 مللي، والسكر من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو، والأرز من 10.5 إلى 12.6 جنيه للكيلو.

وجاءت قائمة أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 والتي تضم 31 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيها.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيها.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيها.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيها.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جراما بسعر 18 جنيها.

13- مربى أنواع 350 جراما بسعر 16 جنيها.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيها.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيها.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيها.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر 1.5 جنيها.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيها.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيها.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيها.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جراما بسعر 2.50 جنيها.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.