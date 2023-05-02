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حقل قمح في روسيا (رويترز)
حقل قمح في روسيا (رويترز)
اقتصاد روسيا

مسؤول روسي: لا تقدم بشأن صادراتنا من الحبوب والأسمدة

انتهاء أجل العمل باتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية 18 مايو

دبي - العربية.نت
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قال دبلوماسي روسي كبير في واشنطن، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بإزالة العقبات التي تعرقل صادرات روسيا من الحبوب والأسمدة، وذلك قبل أيام من انتهاء أجل العمل باتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية.

ومن المقرر أن ينتهي في 18 مايو/أيار العمل بالاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي ويسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البلاد على البحر الأسود.

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وتقول روسيا إن بنود الاتفاق الخاصة بالسماح لها بتصدير سلعها الزراعية عبر موانئ البحر الأسود لا يتم الوفاء بها، نقلاً عن رويترز.

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وقال الدبلوماسي بالسفارة الروسية في الولايات المتحدة، أندري ليدينيف، على حساب السفارة بتطبيق تيليجرام "لم يتم حتى الآن إحراز أي تقدم لحل المشكلات المالية واللوجستية لشحن الحبوب والأسمدة الروسية".

وأشار إلى أن "استيراد المعدات الزراعية إلى روسيا أمر صعب".

وجدد الاتهامات التي لطالما رددتها موسكو بأن الأزمة ناتجة بشكل مباشر عن "استراتيجية العقوبات" التي تتبناها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ضد موسكو وتضع قيودا على الوصول لخدمات المدفوعات والتأمين والخدمات اللوجستية.

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