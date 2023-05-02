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محصول قمح في مصر (رويترز)
محصول قمح في مصر (رويترز)
اقتصاد مصر

مصر تطرح ممارسة دولية لشراء القمح

الممارسة بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

القاهرة – رويترز
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر يوم الاثنين، طرح ممارسة دولية لشراء القمح ينتهي موعدها في الثاني من مايو/أيار.

وأضافت أن العروض ستقدم على أساس تسليم ظهر السفينة على أن يكون الشحن بين 10-30 يونيو/حزيران و/أو 1-20 يوليو/تموز.
وقالت الهيئة إن الدفع سيكون عند الاطلاع بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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