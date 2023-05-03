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البنك الدولي (أ ف ب)
البنك الدولي (أ ف ب)
البنك الدولي

البنك الدولي يعلن اختيار مرشح أميركا أجاي بانغا رئيساً له

"بانغا" سيتولى مهامه اعتباراً من يونيو المقبل لولاية تستمر 5 سنوات

واشنطن - رويترز
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اختار المجلس التنفيذي للبنك الدولي المكون من 25 عضوا، اليوم الأربعاء، أجاي بانغا الرئيس التنفيذي السابق لماستر كارد رئيسا للبنك لولاية تستمر 5 سنوات اعتبارا من الثاني من يونيو/حزيران، ليتولى خبير التمويل والتنمية المولود في الهند مسؤولية تطوير خطط البنك لمواجهة تغير المناخ وأزمات عالمية أخرى.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد رشح بانغا (63 عاما) للمنصب في أواخر فبراير/شباط.

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وكان بانغا المرشح الوحيد لخلافة رئيس البنك المنتهية ولايته ديفيد مالباس الخبير الاقتصادي والمسؤول بوزارة الخزانة في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.

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