احتياطي مصر الأجنبي يرتفع إلى 34.551 مليار دولار في أبريل

قال بيان للبنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، إن صافي احتياطي النقد الأجنبي بمصر بلغ 34.551 مليار دولار في نهاية أبريل/نيسان، مقارنة بمستواه السابق الذي بلغ 34.447 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن في الأول من مايو، عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.008 مليار دولار في مزاد، بمتوسط عائد 4.9%.

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كان صندوق النقد الدولي وافق على حزمة دعم مالي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، مضيفا أنها ستحفز تمويلا إضافيا بنحو 14 مليار دولار.

وجاء في بيان الصندوق أن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرنا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية.

وأضاف البيان أن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.