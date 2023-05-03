مصر.. تحسن عجز حساب المعاملات الجارية إلى 1.8 مليار دولار في 6 أشهر

قال البنك المركزي المصري في بيان أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن عجز حساب المعاملات الجارية تحسن في النصف الأول من السنة المالية 2022-2023 (الأشهر من يوليو/ تموز إلى ديسمبر كانون/الأول من عام 2022) إلى 1.8 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها قبل عام.

وذكر البنك أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2022.

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