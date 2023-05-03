مصر تشتري 655 ألف طن من القمح في ممارسة

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، يوم الثلاثاء إنها اشترت 655 ألف طن من القمح في ممارسة دولية للشحن خلال الفترة من 10 إلى 30 يونيو/ حزيران و/أو من الأول إلى 20 يوليو/ تموز 2023.

وأضافت الهيئة أن عملية الشراء تضمنت 420 ألف طن للشحن في الفترة من 10 إلى 30 يونيو/ حزيران و235 ألف طن للشحن في الفترة من الأول إلى 20 يوليو/ تموز.

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وأشارت تقديرات معظم المتعاملين إلى أن القسم الأكبر من هذه الكمية جاء بسعر 260 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة، فيما يُعتقد أن بعض الشحنات جاءت بسعر 250 دولارا للطن وفقا لـ"رويترز".

ورجح متعاملون أن يكون منشأ شحنات من تلك التي جرى شراؤها روسيا ورومانيا.