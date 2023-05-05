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سيرغي لافروف (فرانس برس)
سيرغي لافروف (فرانس برس)
اقتصاد روسيا

لافروف: روسيا بحاجة لتحويل مليارات الروبيات الهندية إلى عملات أخرى

بعد وقف مفاوضات تسوية التجارة بين الثنائية بالروبية

دبي - العربية.نت
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة إن روسيا لديها مليارات الروبيات في البنوك الهندية وتحتاج إلى تحويلها إلى عملات أخرى.

وأوقفت الهند وروسيا جهود تسوية التجارة الثنائية بالروبية، بعد مفاوضات لأشهر فشلت في إقناع موسكو بالاحتفاظ بالروبية في خزائنها.

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قال مسؤولان في الحكومة الهندية لوكالة "رويترز" أمس الخميس، إن الهند وروسيا علقتا جهود تسوية التجارة الثنائية بالروبية، بعد أشهر من المفاوضات،مع وجود فجوة تجارية كبيرة لصالح روسيا، تعتقد موسكو أنها ستنتهي بفائض روبية سنوي يزيد علي 40 مليار دولار إذا تم التوصل لاتفاق وشعرت أن تراكم الروبية "غير مرغوب فيه''، وفقًا لمسؤول حكومي هندي.

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وتبلغ حصة الهند من الصادرات العالمية للسلع نحو 2% فقط وهذه من العوامل التي تقلل من حاجة الدول الأخرى للاحتفاظ بالروبية.

وقال مسؤول حكومي هندي ثان شارك في المناقشات، إن روسيا ليست مرتاحة للاحتفاظ بالروبية وتريد أن يتم الدفع لها باليوان الصيني أو بعملات أخرى.

بدأت الهند محاولة التوصل لآلية تسوية بالروبية مع روسيا بعد غزو أوكرانيا في فبراير من العام الماضي ،وتتم معظم التجارة بالدولار بالإضافة إلى عملات أخرى .

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