إسطنبول تستضيف محادثات رباعية حول اتفاق الحبوب في 10 و11 مايو

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين قوله، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعا رباعيا لمسؤولين رفيعي المستوى بشأن اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود سيُعقد في إسطنبول يومي 10 و11 مايو/أيار.

وقالت موسكو إنها لن تمدد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، إلى ما بعد تاريخ انتهاء العمل به في 18 مايو/أيار ما لم يتم تلبية قائمة من المطالب لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.

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يشار إلى أن الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بيوليو الماضي، يسمح بالتصدير الآمن للحبوب، التي كانت عالقة بسبب النزاع بين موسكو وكييف، من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

فيما لفتت روسيا إلى أنها لن تسمح بتمديد الاتفاق، الذي أبرم في يوليو الماضي، بعد 18 مايو دون تلبية شروطها.

وفي 5 مايو الجاري أعلنت منظمة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) ارتفاع مؤشر الأسعار العالمية التابع لها في أبريل/نيسان للمرة الأولى منذ عام.

وقالت المنظمة إن المؤشر، الذي يقيس أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، بلغ 127.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 126.5 في مارس آذار. وكانت قراءة شهر مارس مبدئيا عند126.9 نقطة.