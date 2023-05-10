التضخم السنوي في أميركا يتباطأ إلى 4.9% خلال أبريل

ارتفع معدل التضخم المتبع على نطاق واسع في أميركا خلال شهر أبريل، على الرغم من زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من عام.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تكلفة قطاع عريض من السلع والخدمات، بنسبة 0.4% خلال شهر أبريل، تماشيًا مع تقدير "داو جونز"، وفقًا لتقرير وزارة العمل يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن هذا يعادل زيادة سنوية بنسبة 4.9%، أي أقل قليلاً من التوقعات التي كانت عند 5%.

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وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4%، شهريًا و5.5%، عن العام الماضي بما يتماشى مع التوقعات.

أدت الزيادات في السكن والبنزين والمركبات المستعملة إلى ارتفاع المؤشر، وقابلها إلى حد ما انخفاض أسعار زيت الوقود والمركبات الجديدة.