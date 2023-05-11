تراجع أرباح "حلواني إخوان" 92% في الربع الأول من 2023

تراجعت أرباح شركة "حلواني إخوان" السعودية 91.65%، إلى 1.64 مليون ريال، في الربع الأول من 2023، مقابل 19.65 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2022.

وعلى أساس فصلي تراجعت الأرباح بنسبة 79.6%، حيث كانت في الربع السابق 8.04 مليون ريال.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض مبيعات الشركة في السعودية، وذلك رغم زيادة مبيعات الشركة التابعة بالجنيه المصري في مصر.

وقد انخفضت مبيعات الشركة الموحدة بالريال السعودي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري.

وأرجعت الشركة انخفاض إجمالي الربح إلى ارتفاع متوسط أسعار المخزون من المواد الأولية، وكذلك تأثر أرباح الشركة الموحدة بانخفاض سعر صرف العملة في مصر، مشيرة إلى أن زيادة تكلفة التمويل ساهمت في الانخفاض، مشيرة إلى أن ذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع معدلات الفائدة والمقررة من البنك المركزي السعودي.